AIXTRON am Boden zerstört!

Die Kursentwicklung von AIXTRON treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Schließlich rutscht die Aktie um rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Denn AIXTRON rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Nur noch rund null Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Dieser für den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 20,80 EUR. Die Gemengelage ist also hochspannend. Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. Schließlich gibt es beim Einkauf einen kräftigen Bonus. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch bestätigt.

