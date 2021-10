Hessen bietet zentrale Auswertung der 'Pandora Papers' an

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) bietet die zentrale Auswertung der "Pandora Papers" an. "Wir haben die Kompetenz und den festen Willen, für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen", erklärte Boddenberg am Montag in Wiesbaden. "Sollten wir die "Pandora Papers" bekommen, werten wir diese mit aller Professionalität aus und versorgen Behörden weltweit mit Informationen, wie wir das bereits bei den "Panama Papers" und weiteren Leaks erfolgreich getan haben."

Die hessische Steuerverwaltung hatte zusammen mit dem Bundeskriminalamt in Deutschland die Auswertung der "Panama Papers" federführend für die Steuerverwaltungen der anderen Bundesländer übernommen. Bei den "Panama Papers" ging es um Dokumente über Finanzgeschäfte von Privatpersonen oder Unternehmen über Briefkastenfirmen in Steueroasen. Darunter befinden sich auch Politiker, Prominente und Konzerne. Durch die Auswertung der "Panama Papers" konnten bundesweit über 38,4 Millionen Euro an Steuermehreinnahmen erzielt werden.