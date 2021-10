Mynaric baut seine Präsenz auf der Space Tech Expo 2021 aus

Flaggschiffprodukte in der Ausstellung, Führungskräfte am Stand auf der Industriemesse

HAWTHORNE, Kalifornien, 5. Oktober 2021 - Mynaric baut sein Engagement auf dem US-amerikanischen Markt weiter aus und stellt auf der Space Tech Expo in Long Beach, Kalifornien, in der Nähe seines US-Hauptsitzes aus. Am Stand Nr. 5014 stehen die Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter von Mynaric zur Verfügung, um über Laserkommunikationslösungen für Weltraum-, Luft- und Bodenanwendungen, den Ausbau der Serienproduktionskapazitäten und den Erfolg mit dem wachsenden Kundenstamm zu sprechen.

"Wir sehen eine Welle von Innovationen in der Raumfahrtindustrie und freuen uns, eine führende Rolle bei der Transformation der Branche zu spielen", so Bülent Altan, CEO von Mynaric. "Die Space Tech Expo wird uns die Möglichkeit geben, mit unseren Branchenkollegen in Kontakt zu treten, unsere bedeutenden Fortschritte bei der Industrialisierung der Laserkommunikation in großem Maßstab zu präsentieren und den Wert unserer Produkte für verschiedene Anwendungen zu diskutieren."

Am Messestand

Mynaric wird seine wichtigsten Produktlinien ausstellen, darunter das optische Kommunikationsterminal der nächsten Generation, CONDOR Mk3. Mynaric stellte das CONDOR Mk3 auf dem 36. jährlichen Space Symposium vor und gab kürzlich auf der SATELLITE 2021 SpaceLink als Kunden bekannt. Zu den auf der Space Tech Expo 2021 vorgestellten Produktlinien gehören:

- CONDOR: Das optische Kommunikationsterminal CONDOR wurde speziell für den wachsenden Bedarf an hochleistungsfähigen, sicheren und zuverlässigen Inter-Satellitenverbindungen für die Satellitenkonstellationen der nächsten Generation entwickelt. Das Terminal ist in der Lage, Verbindungen für Intra-Plane- und Cross-Plane-Szenarien in verschiedenen Umlaufbahnen sowie für die Kommunikation im Weltraum, in der Luft und auf dem Boden herzustellen.