MANCHESTER (dpa-AFX) - Im Ringen um Brexit-Sonderregeln für Nordirland erhöht Großbritannien mit schärferen Drohungen den Druck auf die EU. "Wir können nicht ewig warten", sagte Brexit-Minister David Frost am Montag auf dem Parteitag der Konservativen Partei in Manchester. Könne sich die Regierung nicht mit der EU über Änderungen am sogenannten Nordirland-Protokoll einigen, werde London den Artikel 16 aktivieren, mit dem Teile der Vereinbarung außer Kraft gesetzt werden können, sagte Frost.

"Das ist vielleicht der einzige Weg, unser Land zu schützen - unser Volk, unseren Handel, unsere territoriale Integrität, den Friedensprozess und die Vorteile dieses großartigen Vereinigten Königreichs, zu dem wir alle gehören", sagte der Vertraute von Premierminister Boris Johnson. Er machte deutlich, dass er nicht mit einer Einigung rechnet.