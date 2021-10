"Le Défilé L'Oréal Paris" Setzt Ein Zeichen Für Women's Empowerment "Le Défilé L'Oréal Paris" Setzte Mit Seiner Öffentlichen Runway-Show Auf Dem Symbolträchtigen Parvis Des Droits De L'homme, Der Zu Diesem Anlass In Den Parvis Des Droits De L'homme Et De

Die Runway-Show mit 26 Botschafter:innen, 19 Designer:innen und 20 Artists wurde in mehr als 30 Ländern ausgestrahlt und forderte Männer und Frauen auf der ganzen Welt auf, sich gegen Belästigung auf der Straße einzusetzen.

PARIS, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Am 3. Oktober setzte sich L'Oréal Paris auf dem Laufsteg für die Rechte der Frauen ein und zeigte eine selbstbewusste und integrative Vision von Schönheit. Als offizieller Partner der Pariser Fashion Week veranstaltete die Marke ihre öffentliche Laufstegshow 2021 auf dem Parvis des Droits de L'Homme – einem symbolträchtigen Platz in Paris, an dem die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum ersten Mal verabschiedet wurde. Das Thema der Show war eine Ode an das Empowerment und die Vielfalt von Frauen, in Übereinstimmung mit dem globalen Trainingsprogramm der Marke "Stand Up – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit". Das Trainingsprogramm zielt darauf ab, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie man sich gegen Belästigung auf der Straße wehren kann, und befähigt Frauen, sich ohne Angst zu bewegen. Im Kontext des 50-jährigen Jubiläums des inspirierenden Slogans von L'Oréal Paris "Weil wir es uns wert sind", war dieser mutige Ansatz ein starkes feministisches Statement über den individuellen Wert und ein Ausdruck des Engagements der Marke, alle Frauen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Ein Laufsteg für die Rechte der Frauen

In diesem Jahr setzt L'Oréal Paris mit "Le Défilé" ein besonderes Zeichen mit einer untypischen Runway-Show, die die zentralen Werte der Marke – Selbstwert, Bewegungsfreiheit und Selbstdarstellung – in den Mittelpunkt stellt.

Die Show fand auf dem Parvis des Droits de L'Homme statt, einer Esplanade am Fuße des Palais de Chaillot mit Panoramablick auf den Eiffelturm, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erstmals verabschiedet wurde. Dabei verwandelte die Show den historischen Ort in den Parvis des droits de L'Homme et de la Femme. Dieser selbstbewusste Ansatz wurde entwickelt, um das globale Programm der Marke, "Stand Up – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit ", das 2020 ins Leben gerufen wurde und derzeit in über 20 Ländern präsent ist, zu unterstützen und zu stärken. Als feminine und zugleich feministische Marke möchte L'Oréal Paris Frauen die Angst vor Belästigung in der Öffentlichkeit nehmen und sie in ihrem Selbstwertgefühl stärken.