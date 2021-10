Novamind mit Grundsatzrede beim PSYCH Investor Summit am 7. Oktober 2021 vertreten Nachrichtenquelle: IRW Press | 04.10.2021, 14:31 | | 30 0 | 0 04.10.2021, 14:31 | Chief Medical Officer wird an einer Expertenrunde zu Daten und Technologie in der psychedelikagestützten Psychotherapie teilnehmen TORONTO, ONTARIO, 4. Oktober 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit mit Spezialisierung auf psychedelische Medizin, wird an der virtuellen Veranstaltung ‚PSYCH Investor Summit: Data and Technology‘ teilnehmen, die am 7. Oktober 2021 über die Bühne gehen wird (das „Gipfeltreffen“). Dr. Reid Robison, Chief Medical Officer von Novamind, wird das Gipfeltreffen mit einer Grundsatzrede eröffnen, in der er auch über seine Karriere als Psychiater und Forscher und seine Vorreiterrolle in der ketamingestützten Psychotherapie sprechen wird. Dr. Robison wird die Herausforderungen und Chancen skizzieren, die diese faszinierende Entwicklung auf dem Gebiet der Behandlung psychischer Erkrankungen ermöglicht haben, und erläutern, wie das einzigartige Betriebsmodell von Novamind mit seinen Kliniken und Forschungseinrichtungen den Zugang zur psychedelischen Medizin verbessert. Dr. Robison wird sich außerdem zur Bedeutung der Technologie im Hinblick auf die breite Akzeptanz von Psychedelikatherapien äußern. Im Anschluss an seine Keynote wird Dr. Robison gemeinsam mit führenden Vertretern der Branche in einem Expertengremium unter dem Motto „When psychedelics meets Silicon Valley“ über die Vorbehandlung, die Überwachung und die Nachbehandlung im Rahmen einer psychedelikagestützten Therapie diskutieren. Novamind freut sich sehr, in der dritten Ausgabe der von PSYCH veröffentlichten Publikation „The Psychedelics as Medicine Report“ vertreten zu sein. Dieser Bericht steht ab sofort kostenlos als Download unter www.psych.global/report/ zur Verfügung. Für nähere Informationen zum Summit und zur kostenlosen Anmeldung besuchen Sie bitte die Webseite www.psych.global/summit/ Über Novamind Novamind ist ein Marktführer auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit, der über ein Netzwerk aus Kliniken und klinischen Forschungsstandorten einen sicheren Zugang zu psychedelischen Arzneimitteln ermöglicht. Novamind ist über sein Netzwerk von ‚Cedar Psychiatry‘-Kliniken Anbieter von ketamingestützten Psychotherapien und anderen neuartigen Behandlungsmethoden. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von ‚Cedar Clinical Research‘, einer Auftragsforschungsorganisation, die sich auf klinische Studien und evidenzbasierte Forschung für die psychedelische Medizin spezialisiert hat. Sowohl ‚Cedar Psychiatry‘ als auch ‚Cedar Clinical Research‘ sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Novamind. Nähere Informationen darüber, wie Novamind das geistige Wohlbefinden verbessert und Menschen während ihres gesamten Heilungsprozesses begleitet, finden Sie unter novamind.ca. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Novamind Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







