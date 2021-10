Defense Metals bringt das zweite Bohrgerät im Seltenerdprojekt Wicheeda in Stellung

Pressemeldung - Vancouver, British Columbia – 4. Oktober 2021: Defense Metals Corp. („Defense Metals“) (TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) freut sich, die Pläne für die Mobilisierung eines zweiten Diamantbohrers bekannt zu geben, um das laufende Diamantbohrprogramm zur Erweiterung und Abgrenzung der Ressourcen in der Seltenerdlagerstätte Wicheeda zu forcieren.

Defense Metals erschließt derzeit das über Straßen zugängliche Seltenerdelement-(Rare Earth Element, REE) Projekt Wicheeda, das sich in der Nähe von Infrastruktur rund 80 Kilometer nordöstlich von Prince George, British Columbia (BC), befindet. Das Projekt Wicheeda hat angezeigte Mineralressourcen von 4.890.000 Tonnen mit durchschnittlich 3,02% LREO („Light Rare Earth Elements“ - Leichte Seltenerdelemente) und abgeleitete Mineralressourcen von 12.100.000 Tonnen mit durchschnittlich 2,90% Leichte Seltenerdelemente[i].

Die bisherigen Bohrungen bei Wicheeda schreiten zügig voran. Seit Beginn der Bohrkampagne vor weniger als vier Wochen wurden bereits über 1.500 Meter in acht Diamantbohrlöchern abgeschlossen. Mit Bohrgerät Nr. 1 werden voraussichtlich die Bohrungen in der nördlichen Randzone der Seltenerdlagerstätte Wicheeda fortgesetzt, während Bohrgerät Nr. 2 planmäßig Mitte der Woche mit der Bohrung mehrerer Infill-Löcher im zentralen Bereich der Lagerstätte beginnen wird (Abbildung 1).

Craig Taylor, CEO von Defense Metals, erklärt: „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir ein zweites Diamantbohrgerät organisieren konnten, um den Abschluss unseres Programms zur Erweiterung und Abgrenzung der SEE-Ressourcen in der Lagerstätte Wicheeda zu beschleunigen. Mit dieser zusätzlichen Bohrkapazität erwarten wir uns eine gute Ausgangsposition für unsere Explorationsziele für das Jahr 2021. In Anbetracht der mit unserem Vertragspartner ausgehandelten Rahmenbedingungen werden wir das zweite Bohrgerät voraussichtlich ab Mitte der kommenden Woche in Betrieb nehmen können.“

Über das Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda

Das 1.708 Hektar große Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.