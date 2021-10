DGAP-Media / 04.10.2021 / 14:45



Private Investmentstrategie mit nachgewiesenem Track Record nun auch breitem Publikum zugänglich

Luxemburg, 04.10.2021. Finanzblogger, YouTuber, wikifolio-Trader, Buchautor und ab sofort auch Fondsinitiator. Philipp Haas zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten in Sachen Finanzbildung in Deutschland. Zum 01.10.2021 startete er gemeinsam mit Axxion S.A. als KVG und unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH seinen ersten eigenen Aktienfonds. Die Investmentstrategie des "Haas invest4 innovation"-Fonds umfasst neben 10 Kernpositionen ein breit diversifiziertes Anlageuniversum, bestehend aus qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen verschiedener Branchen und Regionen. Damit ermöglicht Philipp Haas als Berater des Fonds Anlegern erstmalig den Zugang zu seiner privaten Investmentstrategie in einem aktiv gemanagten Fondsportfolio. Bereits seit 2012 können Anleger den Handelsideen von Philipp Haas auf der Social-Trading-Plattform "wikifolio" folgen und an der langfristig positiven Wertentwicklung teilhaben. Für noch mehr Transparenz sorgen verschiedene Echtgelddepots, die tagesaktuell eingesehen werden können.