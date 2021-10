JEFFERIES stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 88 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem ruhigen zweiten Quartal sei das dritte besonders kostenintensiv gewesen für die Branche, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Rückversicherers. Er passte seine Schätzungen entsprechend an./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 07:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 07:39 / ET





