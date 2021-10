Dow Jones – Die Bullen zeigen Gegenwehr

Anzeige

Der Dow Jones Industrial Average ging am Donnerstag deutlich in die Knie und unterbot das Ziel bei 33.980 Punkten. Am Freitag peilten die Bären zunächst das nächste Etappenziel bei 33.742 Punkten an. Knapp davor drehten die Bullen aber auf und …