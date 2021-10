Cree, Inc. ändert seinen Firmennamen in Wolfspeed, Inc. und vollzieht damit den erfolgreichen Übergang zum globalen Halbleiter-Powerhouse (FOTO)

München / Durham, NC (ots) - Nach einer groß angelegten, vierjährigen Unternehmenstransformation, die mit der Veräußerung von zwei Dritteln des Geschäfts sowie einer Neuausrichtung der gesamten Kernstrategie einherging, folgt heute die Gründung von Wolfspeed, Inc., Weltmarktführer für Siliziumkarbid-Technologie und -Produktion. Begleitet von einer umfassenden, integrierten Multi-Channel-Marketingkampagne, startet Wolfspeed, bisher unter dem Namen Cree, Inc. bekannt (Nasdaq: CREE), nun offiziell unter seinem neuen Namen. Das Unternehmen wird ab heute unter dem neuen Tickernamen "WOLF" an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt



In den vergangenen sechs Jahren war Wolfspeed die Handelsmarke des Unternehmens für den Geschäftsbereich Siliziumkarbid-Materialien und Halbleiter-Bauteile. Der Name baut auf 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich auf und steht einerseits stellvertretend für einige der herausragenden Eigenschaften des Wolfes - Führung, Intelligenz und Ausdauer -, andererseits auch für die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen innovative Lösungen erarbeitet.