Die neuen Amazfit Smartwatches sind bereit, mit einem brandneuen, leistungsstarken Betriebssystem intelligente Gesundheit einfach zu machen

Die neuen Produkte werden mit einem neuen leistungsstarken und intuitiven Smartwatch-Betriebssystem ausgestattet. Im Vergleich zum bestehenden Betriebssystem ist das neue Betriebssystem darauf zugeschnitten, die Leistung von Amazfit Smart Wearables zu optimieren - anstatt ein stromfressendes Smartphone-Betriebssystem auf die Handgelenke der Nutzer zu bringen. Dieses Betriebssystem, das auf dem Konzept der Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Praktikabilität basiert, ermöglicht eine einfachere Interaktion und hilft den Nutzern, lästige Vorgänge bei der Überprüfung ihrer Gesundheitsdaten zu vermeiden, während es gleichzeitig den Stromverbrauch im Vergleich zum vorherigen Smartwatch-Betriebssystem um 65 % senkt.

Als führende globale Marke in der Smart Wearables-Branche und in der breiteren Smart Technology-Branche erreicht Amazfit mit seinen neuen Geräten immer wieder neue Höhen in Sachen Innovation, Stil und benutzerspezifische Funktionen.

Weitere Informationen über die erweiterten Funktionen der neuen Amazfit-Produkte werden am 11.Oktober 2021 um 17:00 Uhr (GMT+1) auf dem Amazfit Global Launch Event bekannt gegeben. Sie können an der Veranstaltung online auf Amazfits Twitter, Facebook und YouTube Seiten.

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für den Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Ohrhörer, smarte Laufbänder und smarte Waagen und Sportgeräte. Dank seiner kompletten Produktlinie, die ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet, maximiert Amazfit seine Fähigkeit, die Bedürfnisse verschiedener Verbrauchergruppen zu erfüllen.

Gegenwärtig sind Amazfit-Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen auf dem Markt, darunter in den USA, in Deutschland und in Japan. Amazfit hat wesentlich dazu beigetragen, dass Zepp Health im ersten Quartal 2021[1 ] bei den weltweiten Smartwatch-Lieferungen für Erwachsene unter den Top 4 rangiert, mit einem weltweiten Wachstum von 68,8 % im Vergleich zum Vorjahr bei Smartwatches und Armbändern.

