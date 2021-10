Seite 2 ► Seite 1 von 3

Magdeburg (ots) - Die Stadtfelder Wohnungsgenossenschaft (DSW) hat am 15.September 2021 mit ihren Partnern das national bedeutsame ForschungsprojektELEMENT gestartet. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energiegeförderte Projekt soll eines der größten Probleme in der LadeinfrastrukturDeutschlands lösen. Mieter in größeren Mehrfamilienhäusern haben heute dasProblem, dass keine oder nicht genug Ladesäulen an den Häusern zur Verfügungstehen. Bei einem zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur droht vielerorts eineNetzüberlastung. Zudem gilt es eine Lösung zu erarbeiten, die den erhöhtenLadebedarf zu bestimmten Tageszeiten abfedert und zugleich ein netzdienlichesVerhalten der Bewohner belohnt.Das mit 1,2 Millionen EUR geförderte Forschungsprojekt ELEMENT (der Begriffsteht für "Energiemanagementsystem für das gesteuerte Laden vonElektrofahrzeugen in Mehrparteienhäusern auch unter Nutzung von selbsterzeugtemStrom zur Reduzierung des Aufwands für den Netzausbau) hat sich in der Bewerbungbeim Bundeswirtschaftsministerium unter Konsortialführung der DSW gegen überfünfzig weitere Bewerber aus der Industrie durchgesetzt. Der Auswahlkommissiongefiel besonders der genossenschaftliche Ansatz, die E-Mobilität der Mitgliedermit selbst erzeugtem Strom zu erhöhen und gleichzeitig das Problem zu lösen,dass eine hohe Anzahl von Mietern gleichzeitig laden möchte. Es geht alsozusätzlich um die Mitwirkung der Mieter, um günstigen Ladestrom für alle durchSteuerung des eigenen Verhaltens zu ermöglichen.Partner aus Vermietung, Forschung, E-Mobilität und Netz"Wir erforschen bei ELEMENT als Konsortialführer über drei Jahre lang mitPartnern aus Wissenschaft, Forschung und Industrie, wie sich der Kern desProjektes - genossenschaftliches Verhalten -am besten in die Praxis umsetzen lässt", berichtet DSW-Vorstand Jens Schneider.Für das Projekt konnte der Initiator namhafte Partner gewinnen: Der Lehrstuhlfür Innovations- und Finanzmanagement der Otto-von-Guericke-UniversitätMagdeburg, das Institut für Automation und Kommunikation (ifak), das innovativeStart-up DiLiCo engineering GmbH, der Energieversorger für dieWohnungswirtschaft GETEC mobility solutions GmbH sowie die Netze Magdeburg GmbHsteuern ihre Erfahrungen und Kompetenzfelder zum Projekt bei.Pilotprojekt in MagdeburgDie DSW verfügt in der Landeshauptstadt Magdeburg über einen Bestand von fast5.000 Mietwohnungen, davon sind viele in modernisierten, industriell gebautenMehrfamilienhäusern . In diesen Gebäuden, die bis zu 10 Stockwerke und mehrereEingänge haben, leben bis zu 120 Mietparteien. Bei der zu erwartenden steigendenAnschaffung von Elektrofahrzeugen wird es für die Mitglieder schwierig, ihre