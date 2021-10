PacketFabric kündigt Übernahme von RSTOR an

Integrierte Lösungen für hybride und Multi-Cloud-Datenmobilität

CULVER CITY, Kalifornien, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- PacketFabric, der führende Anbieter von On-Demand-Konnektivität der Carrier-Klasse für den Cloud-Kern von Unternehmen, gab heute die Übernahme von RSTOR, Inc., in Privatbesitz mit Hauptsitz in Saratoga, Kalifornien, bekannt, einem Cloud-basierten Anbieter von Speicher- und Datenmobilitätslösungen.