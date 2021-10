Im Chart der Nel ASA Aktie hält die wichtige charttechnische Unterstützungszone rund um und oberhalb des jüngsten Baissetiefs bei 12,445 Norwegische Kronen. Am Freitag und auch im heutigen Handel liegen die Tagestiefs bei 12,565 Norwegische Kronen und 12,54 Norwegische Kronen innerhalb dieser Zone. Allerdings gibt es an beiden Tagen Erholungsbewegungen. So ging Nels Aktie am Freitag an der Euronext in Oslo bei 13,01 Norwegische ...