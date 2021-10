Das Warten hat endlich ein Ende: mit der vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 stattfindenden Expo 2020 freut sich Rove Hotels, Rovers (Gäste) einzuladen, sich die besten Plätze im Haus in dem einzigen Hotel vor Ort bei dem Event zu schnappen: Rove Expo 2020 – jetzt eröffnet.

Expo 2020 Dubai's only on-site hotel - Rove Expo 2020 (Photo: AETOSWire)

Direkt neben dem Al Wasl Plaza gelegen, bietet die Rove Expo 2020 Rovern (Gästen) aus der ganzen Welt das perfekte Portal, um sich neu zu gruppieren, ihre Batterien aufzuladen und die Zukunft neu zu durchdenken, komplett mit allen Favoriten der Rove-Marke unter einem Dach. Buchen können Sie unter www.rovehotels.com oder der Telefonnummer +971 4 561 9999, inklusive Tickets für die Expo 2020, die während der gesamten Aufenthaltsdauer genutzt werden können.

Ausgefallenes Interieur, nachhaltige Annehmlichkeiten und unkomplizierte Gastfreundlichkeit begleiten die gesamte #RoveExperience. Die Rove Expo 2020 bietet 312 King-, Doppel- und barrierefreie Rover-Zimmer sowie 19 Rover-Suiten. Außerdem gibt es diverse gastronomische und soziale Einrichtungen, u. a. The Daily, ein Grab&Go Rove Café und The Bar sowie auf dem Dach ein Schwimmbecken und eine Sonnenterasse mit Blick auf den Al Wasl Plaza. Veranstalter des District 2020 Space, der die Zukunft des Geländes der Expo 2020 in Dubai zeigt, und der MENASA Emirati-Designplattform mit zeitgenössischen Designprodukten. Rover können 100 % nachhaltige Annehmlichkeiten im Zimmer, späte Check-out-Zeiten, Umkleiden mit Selbstbedienung und vieles mehr erwarten.

Als Empfänger der prestigeträchtigen Green Key-Zertifizierung wurde die Rove Expo 2020 nach strengen Umweltrichtlinien sowie den neuesten Technologien in Bezug auf Energieeffizienz, Lösungen zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und vielem mehr gebaut – alles im Einklang mit Roves starkem Geist für #sustainability (Nachhaltigkeit).

Konnektivität als Eckpfeiler der Marke: Das Gelände der Expo 2020 Dubai ist sehr gut mit dem Rest von Dubai verbunden, sodass Besucher problemlos zwischen der Stadt und jedem der acht gut angebundenen Standorte der Rove Hotels in der Stadt reisen können. Außerdem befindet sich die Rove Expo 2020 in der Nähe des Al Maktoum International Airports und sowohl Dubai International Airport (DXB), Abu Dhabi International Airport (AUH) als auch die Abu Dhabi Cruise Terminals sind gut erreichbar.

