Erfahren Sie dazu mehr auf der Frankfurter Messe Indoor-Air am Drees &Sommer-Stand E76 sowie im Fachvortrag von Thomas Hofbauer, Partner der Drees &Sommer SE, am Dienstag 5.10.2021 um 14:00 Uhr: "Wie lässt sich derGesundheitsschutz in Gebäuden optimieren? Mit Abstand, Technik und Hygiene zuerfolgreichen Resilienz-Strategien".Haben Sie Interesse an der Messe Indoor-Air, am Thema Protective Buildings undunserem Messevortrag? Dann seien Sie unser Gast auf der Indoor-Air in Frankfurtam Main vom 05. - 07.10.2021. Zur Messe Indoor-Air:Die Indoor-Air ist die Fachmesse für Lüftung und Luftqualität imdeutschsprachigen Raum. Sie findet vom 5. - 7. Oktober 2021 in Frankfurt am Mainstatt.Frische Luft braucht frische Lösungen! Die Veranstaltung für Raum - Luft -Technik präsentiert Planern, Entscheidern und Betreibern von Anlagen undGebäuden im öffentlichen wie privaten Raum relevante Strategien, Technologienund Produkte rund um gesunde Luft in Innenräumen. Auch die Reduktion desInfektionsrisikos stellt einen wesentlichen Schlüssel dar, wenn es um Gesundheitund Hygiene geht."Luft als Lebensmittel" und die Vorteile zukunftsweisender Anlagenkonzepte inder Raumlufttechnik zeigen sich auf der Indoor-Air in all ihren Facetten: vonRaumübergabesystemen und Luftentkeimungsgeräten über Gebäudetemperierung bis hinzu raumlufttechnischen Gesamtsystemen - einsetzbar für öffentliche Gebäude,große Gebäudekomplexe genauso wie in Hotellerie, Gastronomie, Schulen oder demEinzelhandel.