SAUDIA wurde weltweit zur fortschrittlichsten Airline in 2021 nominiert

Jeddah, Königreich Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die Fluggesellschaft gewinnt

zum zweiten Mal in vier Jahren den Skytrax-Award und setzt ihren Aufwärtstrend

fort



SAUDIA rückt um 26 Plätze vor; ein Anstieg um 55 % im Gesamtranking von Skytrax

der globalen Fluggesellschaften





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Skytrax gab heute bekannt, dass SAUDIA die weltweit am meist verbesserteFluggesellschaft des Jahres 2021 ist. Dies ist das zweite Mal, dass SAUDIAdiesen Preis nach 2017 gewonnen hat. In jenem Jahr sprang die saudischeFluggesellschaft eindrucksvoll von Platz 82 auf Platz 51, ein Anstieg um 40 %.In diesem Jahr hat sich SAUDIA jedoch um erstaunliche 55 % verbessert und liegtnun auf Platz 26 der Skytrax-Rangliste der globalen Fluggesellschaften.Die Auszeichnung festigt den Status der Fluggesellschaft als globaleFluggesellschaft, die ihren Bordservice und ihr kulinarisches Angebot ständigerneuert. Die Verleihung dieser Auszeichnung spiegelt das Engagement fürQualitäts- und Leistungssteigerungen in verschiedenen Kategorien wieder,darunter Kabinenpersonal, Speisen und Getränke, Bordunterhaltung und mehr. DieSkytrax-Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein in SAUDIA's laufenderTransformation, welche bereits zu verschiedenen anderen Auszeichnungen undAnerkennungen geführt hat. Die herausragenden Gesundheitsschutzmassnahmen derFluggesellschaft zur Gewährleistung der Passagiersicherheit während derCovid-19-Pandemie haben zu weltweiten Auszeichnungen geführt.Mit einem Streckennetz von mehr als 95 Destinationen und einer Flotte von 145Flugzeugen - betreibt SAUDIA eine der jüngsten Flotten der Welt - und befindetsich auf einem kontinuierlichen Wachstumskurs auf den internationalen Märkten.Der Generaldirektor von Saudi Arabian Airlines, Seine Exzellenz Eng. IbrahimAlomar sagte: "Es ist mir eine Ehre, diese Auszeichnung im Namen des gesamtenSAUDIA-Teams entgegenzunehmen, welches außergewöhnliches Engagement um dasStreben nach weltweit höchster Standards gezeigt hat - von Gesundheit undSicherheit bis hin zu Produkt und Erfahrung. Ich möchte auch dem Kustos derbeiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, und Seiner KöniglichenHoheit, dem Kronprinzen Mohamed bin Salman, Saudia's tiefste Wertschätzung undDankbarkeit für ihre kontinuierliche Unterstützung von SAUDIA, dem Flaggschiffdes Königreichs, aussprechen. Meine Glückwünsche zu diesem Erfolg gehen auch anden Vorsitzenden von SAUDIA, seine Exzellenz Eng. Saleh Al Jasser und denübrigen Mitgliedern des Verwaltungsrats."Eng. Alomar fuhr fort: "Im Rahmen des SV2020 Strategie- und Transformationsplansder Fluggesellschaft hat SAUDIA in neue Flugzeuge, Produktinnovationen und