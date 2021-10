Burgiss und Caissa schließen Fusion ab

Die Burgiss Group, LLC („Burgiss“), ein Daten- und Analytikanbieter für die Privatkapitalbranche aus Hoboken in New Jersey, gab heute den Abschluss seiner Fusion mit Caissa, LLC („Caissa“), einem führenden Anbieter einer Multi-Asset-Class-Analyseplattform, bekannt. Der Zusammenschluss wurde am 13. September 2021 verkündet.

Das Unternehmen beschäftigt zusammen über 450 Mitarbeiter weltweit und ist bestens gerüstet, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sich institutionelle Investoren bei der Verwaltung der Vermögensallokation und Liquidität sowie bei der Beurteilung von Exposition, Performance und Risiko konfrontiert sehen, während es sich gleichzeitig mit Compliance-, ESG- und Klimafragen befasst.