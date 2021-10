RevBits Zero Trust Network stärkt Netzwerksicherheit und schützt digitale Bestände

Mineola, New York (ots/PRNewswire) - -- Absicherung und Zukunftssicherheit des

Unternehmenszugriffs durch Erweiterung der Perimetersicherheit auf alle

Endpunkte



-- RevBits PAM und ZTN beinhalten einheitliche Transparenz und Analysen





https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3298485-1&h=245891299&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3298485-1%26h%3D2961113517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.revbits.com%252F%26a%3DRevBits&a=RevBits , ein Softwareanbieterfür vollständige 360-Grad-Cyberverteidigung, hat heute die Verfügbarkeit vonRevBits Zero Trust Network (ZTN) bekannt gegeben. RevBits ZTN ist eineThin-Client-Anwendung, die externen Benutzern und -Geräten einenauthentifizierten Zugriff auf Anwendungen, Dienste und Daten mit umfassenderNetzwerksicherheit bietet.Von auswärts arbeitendes Personal und der Zugriff von Drittanbietern erhöhen dasSicherheitsrisiko der Unternehmen. Durch die Verlagerung des Netzwerkschutzesauf Endpunkte isoliert und schützt RevBits ZTN interne Bestände, ohne dass einekomplizierte Netzwerksegmentierung implementiert werden muss. RevBits ZTNunterstützt eine standardmäßige, No-Trust-Sicherheitsposition und bietet währendder Übertragung Datensicherheit durch Verschlüsselung, sicheren Zugriff aufAnwendungen und Dienste und Netzwerksicherheit durch Benutzer- undGeräteauthentifizierung."Die Bedrohungslage in den Unternehmen nimmt zu, und das Überdenken vonCybersicherheit und Perimeterkontrolle ist von größter Bedeutung", betonte DavidSchiffer, CEO von RevBits. "Es geht nicht mehr darum, Datenverschlüsselung fürvon auswärts arbeitendes Personal über ein VPN als Ergänzung für dieNetzwerksicherheit zu gewährleisten: Die Unternehmen müssen von vornherein einenNo-Trust-Ansatz verfolgen."RevBits ZTN baut auf seiner technologischen Innovation auf dem Markt fürZugangsmanagement durch das preisgekrönte RevBits Privileged Access Management(PAM) auf und erweitert das Zugriffsmanagement und die Steuerung auf dieindividuelle Benutzerebene mit einheitlicher Transparenz und Analyse, alles voneinem einzigen Anbieter.Virtual Private Networks (VPNs) sind bisher das wichtigste Sicherheitswerkzeugfür den Fernzugriff. Der VPN-Schutz endet jedoch am Netzwerkperimeter, was dasinterne Netzwerk anfällig macht. Ein VPN bietet durch die Verschlüsselung vonDaten während der Übertragung und durch eine Verschleierungsebene ein gewissesMaß an Schutz. Es authentifiziert jedoch nicht die Benutzer oder ihre Geräte,weshalb das Netzwerk für Angreifer offen steht, wenn VPN-Anmeldeinformationen