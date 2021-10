Erleben Sie das Neueste bei 5G, Mesh WiFi 6 und Glasfaser mit Zyxel Communications auf dem Broadband World Forum

Zyxel Communications stellt sein aktuelles Lösungsportfolio auf dem diesjährigen Broadband World Forum (BBWF) vor, das am 13. und 14. Oktober im RAI in Amsterdam stattfindet.

Das Broadband World Forum ist einer der wichtigsten Events für die Breitband-Branche, bei dem die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Kabel, Glasfaser, DSL, Satellit, FWA und mehr vorgestellt werden. Branchenführer gestatten den Teilnehmern Einblicke in zukunftsweisende Technologien und Strategien der Breitband-Branche. Außerdem können sich die Messebesucher von Technik-Guides über die Ausstellungsfläche führen lassen und an von Analysten geleiteten Diskussionen teilnehmen.