Michael Schrezenmaier heuert als Europa-Chef bei Sumup an
04.10.2021, 17:11
Nach der jüngsten Restrukturierung und Entlassungen schlägt das britische Fintech nun wieder offensive Töne an. Dazu kommt Schrezenmaier an Bord, der zuvor für eine CRM-Plattform tätig war.

