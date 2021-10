NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Montag nach einem stabilen Handelsauftakt in die Verlustzone gesackt. Der marktbreite S&P 500 und die technologielastige Nasdaq-Börse weiteten ihre frühen Verluste zugleich aus.

Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation. Aktuell steht vor allem im Fokus, dass die Ölfördergruppe Opec+ ihre Tagesproduktion trotz Knappheit am Weltmarkt im November nur um die geplanten 400 000 Barrel (je 159 Liter) anheben wird. Damit bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt und die Preise dürften weiter steigen.