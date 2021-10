Bei CureVac brennt jetzt der Baum!

CureVac-Aktionäre dürften heute regelrecht verzweifeln. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Eröffnung rund fünf Prozent nach. Der Preis beträgt damit nur noch 38,12 EUR. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Denn CureVac hat eine wichtige Unterstützung gerissen. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 39,72 EUR am 39,72. 39,72X. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von CureVac überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht überzeugt ist, sieht seine Einschätzung heute bestätigt.

