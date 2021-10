BioNTech: Aktie im Sinkflug und jetzt auch noch das! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.10.2021, 17:35 | | 41 0 04.10.2021, 17:35 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech scheint derzeit alles zusammenzukommen. Zwar verdient das Unternehmen nach wie vor unfassbar viel Geld, macht in Sachen Krebsforschung rasante Fortschritte, doch an der Börse gerät die Aktie mehr und mehr unter Druck. Denn so wie die vergangene Woche endete, beginnt heute die neue Woche. Derzeit notiert BioNTech an der Nasdaq schon wieder über fünf Prozent im Minus. Zudem hat sich heute eine weitere Hoffnung für BioNTech zerschlagen… So waren die beiden BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci ganz heiße Favoriten auf den Medizinnobelpreis. Immerhin hatten beide mit ihrer völlig neuartigen Methode der mRNA-Impfstoffe einen Großteil dazu beigetragen, das Corona-Virus effektiv zu bekämpfen. Doch die Hoffnung auf die Auszeichnung konnte nicht erfüllt werden, denn in Stockholm wurde der Preis heute David Julius sowie Ardem Patapoutian zugesprochen… Fazit: Bei BioNTech geht die Korrektur also weiter. Trotz der guten Unternehmensmeldungen. Sehen wir hier möglicherweise Kaufkurse für mutige Anleger? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

