GÖTEBORG/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der chinesische Autokonzern Geely will seine schwedische Pkw-Tochter Volvo Cars wie erwartet in Stockholm an die Börse bringen. Durch neue Aktien sollen Erlöse von brutto rund 25 Milliarden schwedischen Kronen (2,5 Mrd Euro) erzielt werden, wie Volvo am Montag in Göteborg mitteilte. Geely wolle zudem einen Teil seiner Anteile platzieren. Volvo Cars soll an der Nasdaq in Stockholm notiert werden. Volvo-Chef Hakan Samuelsson bezeichnete das Vorhaben als wichtigen Meilenstein und neues Kapitel für den Pkw-Hersteller. Noch in diesem Jahr soll der erste Handelstag stattfinden.

Die Schweden wollen das Geld für den Branchenumbruch und für weiteres Wachstum verwenden. Der größte Teil werde in die Elektrifizierung und in die Batterietechnik fließen, sagte Samuelsson in einer Runde mit Journalisten. Volvo hatte bereits im Juni Pläne öffentlich gemacht, mit der schwedischen Batteriefirma Northvolt eine Batteriezellfabrik bauen zu wollen, die ab 2026 eine Akku-Kapazität von jährlich bis zu 50 Gigawattstunden liefern soll. Dafür habe man zwar Northvolt als Partner, das Vorhaben über ein gleichberechtigtes Gemeinschaftsunternehmen sei aber immer noch teuer, sagte Samuelsson. Der deutsche Autoriese Volkswagen macht bei Batteriezellen ebenfalls gemeinsame Sache mit Northvolt und besitzt rund ein Fünftel der Anteile an der Firma.