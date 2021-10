Nel ASA: Jetzt könnte es brenzlig werden!

Bei Nel ASA dominierten in den vergangenen Tagen endlich mal wieder positive Schlagzeilen. So konnte der norwegische Elektrolyse-Spezialist gleich drei neue Aufträge vermelden. Trotzdem gerät der Aktienkurs heute wieder stark unter Druck. Denn obwohl Nel zuletzt einen Großauftrag durch einen britischen Gasversorger, und zwei Aufträge aus Schweden und Frankreich zum Bau von Wasserstofftankstellen vermelden konnte, wird es an der Börse derzeit richtig eng…

Denn die Aktie gibt heute weitere vier Prozent nach und notiert momentan bei nur 1,265 Euro. Damit rücken die Jahrestiefs im Bereich von 1,23 Euro wieder in bedrohliche Nähe. Im September konnte Nel diese Marke allerdings schon einmal erfolgreich verteidigen und sich anschließend regelrecht befreien. Es bleibt also abzuwarten, ob diese Zone auch dieses Mal ausreichend Rückendeckung bietet.

