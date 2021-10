BioNTech: Das darf doch nicht wahr sein! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.10.2021, 17:35 | | 39 0 04.10.2021, 17:35 | Foto: www.anlegerverlag.de Was ist bloß bei BioNTech los? In der vergangenen Woche kannte der Aktienkurs nur eine Richtung: Es ging quasi steil nach unten. Und selbst die am Freitag eingeleitete Erholung ist heute schon wieder verpufft. Zur Erinnerung: Am Freitag schlug der Kurs direkt nach der Eröffnung der Wall Street bei nur noch 230 US-Dollar auf, startete dort jedoch eine rasante Aufholjagd. Jetzt mit den ersten Kursen aus New York scheint es das allerdings schon wieder gewesen zu sein… Denn nach einem Freitagsschluss bei 254,75 US-Dollar geht die Aktie heute direkt wieder in die Knie. Zur Stunde beträgt das Minus rund 3,5 Prozent, womit BioNTech nur noch bei 245 US-Dollar notiert. Damit rückt das Tief der Vorwoche schon wieder bedrohlich nahe. Sollte die Aktie jetzt auch die Unterstützung bei 230 US-Dollar reißen, drohen weitere Abschläge. Fazit: Bei BioNTech geht die Korrektur also weiter. Trotz der guten Unternehmensmeldungen. Sehen wir hier möglicherweise Kaufkurse für mutige Anleger? Oder ab welcher Marke lohnt sich ein Einstieg? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

