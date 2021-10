Kretschmer für Auskunftsrecht von Firmen über Mitarbeiter-Impfung

ROM (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dafür ein, dass Unternehmen von ihren Angestellten den Impfstatus erfragen dürfen. Das sagte der CDU-Politiker am Montag nach einem Treffen mit dem italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza in Rom. Die bereits bekannten 3G-Regelungen seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Aber er finde, "dass wir zumindest an einer Stelle nachbessern müssen: Private Arbeitgeber müssen das Recht erhalten, von ihren Mitarbeitern zu erfahren, ob sie geimpft sind oder nicht", sagte Kretschmer.

Im öffentlichen, sozialen Bereich sei dies schon der Fall. "Das reicht nicht aus", stellte Kretschmer aber klar. Der Regierungschef aus Dresden bezeichnete Italien, das in der ersten Pandemiewelle Anfang 2020 unter sehr hohen Infektionszahlen mit vielen Toten gelitten hatte, bei dem Thema als "sehr authentisch".