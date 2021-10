Cree, Inc. ändert seinen Firmennamen in Wolfspeed, Inc. und vollzieht damit den erfolgreichen Übergang zum globalen Halbleiter-Powerhouse (FOTO)

München / Durham, NC (ots) - Nach einer groß angelegten, vierjährigen

Unternehmenstransformation, die mit der Veräußerung von zwei Dritteln des

Geschäfts sowie einer Neuausrichtung der gesamten Kernstrategie einherging,

folgt heute die Gründung von Wolfspeed, Inc., Weltmarktführer für

Siliziumkarbid-Technologie und -Produktion. Begleitet von einer umfassenden,

integrierten Multi-Channel-Marketingkampagne, startet Wolfspeed, bisher unter

dem Namen Cree, Inc. bekannt (Nasdaq: CREE), nun offiziell unter seinem neuen

Namen. Das Unternehmen wird ab heute unter dem neuen Tickernamen "WOLF" an der

New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt



In den vergangenen sechs Jahren war Wolfspeed die Handelsmarke des Unternehmens

für den Geschäftsbereich Siliziumkarbid-Materialien und Halbleiter-Bauteile. Der

Name baut auf 30 Jahren Erfahrung in diesem Bereich auf und steht einerseits

stellvertretend für einige der herausragenden Eigenschaften des Wolfes -

Führung, Intelligenz und Ausdauer -, andererseits auch für die Geschwindigkeit,

mit der das Unternehmen innovative Lösungen erarbeitet.







jetzt ein reines globales Halbleiter-Powerhouse", so Wolfspeed CEO Gregg Lowe.

"Siliziumkarbid wird die nächste Generation von Leistungshalbleitern prägen, mit

einer überragenden Performance, die völlig neue Möglichkeiten bietet und unser

Leben verbessern wird. Als Vorreiter dieser Technologie sind wir unglaublich

gespannt auf das, was vor uns liegt."



Im September 2017 kam Lowe mit einer Vision und viel Leidenschaft für eine

Unternehmenskultur an Board, die auf Einfallsreichtum und eine Mission für eine

effizientere Zukunft setzt. Mit mehrjährigen Rohmaterial-Lieferverträgen in Höhe

von insgesamt mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar, einem vorhandenen

Halbleiter-Bauteile Projektbestand von insgesamt mehr als 15 Milliarden

US-Dollar sowie einer 30-fachen Erweiterung der Produktionskapazität, treibt

Wolfspeed den grundlegenden Wechsel vieler Branchen von Silizium zu

Siliziumkarbid voran.



Die Wolfspeed-Technologie ist der Schlüssel zur Elektrifizierung des

Antriebsstrangs bei E-Autos, für eine vernetzte Infrastruktur von Smart Cities

sowie für Stromspeicher, die erneuerbare Energien breiter nutzbar machen. Die

jüngsten Maßnahmen für energieeffizientere Lösungen des Privatsektors und

staatliche Vorschriften verstärken den ohnehin schon verbreiteten Wunsch nach

einer besseren, nachhaltigeren Zukunft mit umweltfreundlichen Technologien.



"Durch strategische Zugänge in der Unternehmensleitung, die Umsetzung unserer

Expansionspläne zur deutlichen Produktionssteigerung sowie einen geschärften Seite 2 ► Seite 1 von 2



