Credit Agricole Starts New Share Buyback for EUR 500 Million (PLX AI) – Credit Agricole starts new share repurchase program for EUR 500 million.The bank finished its previous program of buybacks for EUR 558.6 million