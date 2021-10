DGAP-News Alpha Esports Tech Inc. meldet Partnerschaft mit 'Esports Entertainment Group' - die Unternehmen werden ein Computer-Vision-Technologiesystem für automatisiertes Scoring entwickeln Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 04.10.2021, 18:04 | | 66 0 | 0 04.10.2021, 18:04 | DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kooperation

Alpha Esports Tech Inc. meldet Partnerschaft mit "Esports Entertainment Group" - die Unternehmen werden ein Computer-Vision-Technologiesystem für automatisiertes Scoring entwickeln

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) ist stolz bekannt geben zu können, dass es ein Partnerschaftsabkommen mit der kürzlich umfirmierten Tochtergesellschaft von "Esports Entertainment Group", "EEG Labs", unterzeichnet hat. "EEG Labs" war zuvor unter dem Namen "Genji" bekannt. Gemeinsam werden die Unternehmen ein neues Computer-Vision-Technologiesystem entwickeln, das es der Online-Spiele-Plattform des Unternehmens, GamerzArena, ermöglicht, ein automatisiertes Scoring für beliebte Spiele wie "Call of Duty" oder "Fortnite" durchzuführen. Alpha Esports Tech Inc. wird mit Esports Entertainment Group zusammenarbeiten, um über die unternehmenseigene Online-Spiele-Plattform GamerzArena ein automatisiertes Scoring zu ermöglichen. Diese neue Computer-Vision-Technologie vereinfacht das Scoring von Spielen und ermöglicht es GamerzArena, zahlreiche gängige Arten von betrügerischen Aktivitäten, wie etwa das Fälschen von Spielergebnissen, zu erkennen. Ein weiterer Vorteil dieser neuen Technologie besteht darin, dass die Turnierergebnisse unmittelbar in den Ranglisten auf GamerzArena verfügbar sind. Die automatisierte Technologie wird es Nutzern ermöglichen, den Ergebnissen von Turnieren und Wettbewerben aufgrund der Konsistenz der Computer-Vision-Technologie im Bereich des Scorings mehr Vertrauen entgegenzubringen. "EEG Labs" wird seine Computer-Vision-Technologie auch einsetzen, um Daten aus weiteren Quellen und Wettbewerben zu extrahieren, um die Inhaltspläne des Unternehmens zu optimieren.





