Bei Predict 21 kommen in 40 Sitzungen mehr als 60 Branchenexperten zu Worte. Zuden wichtigsten Themen und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3308613-1&h=1164345790&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3308613-1%26h%3D976058712%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.recordedfuture.com%252Fpredict%252F%2523speaker%26a%3Dspeakers&a=Referenten gehören:- "Cybercrime, Identity Theft, and Scams" ("Cyberkriminalität,Identitätsdiebstahl und Betrug") mit Frank Abagnale, Experte fürCybersicherheit und Betrugsprävention und Bestsellerautor von "Fang mich, wenndu kannst".- "Spies, Espionage & Intrigue: A Chat with the Former 'C' of MI6 " (Spione,Spionage und Intrigen: Ein Gespräch mit dem ehemaligen 'C' des MI6) mit SirAlex Younger, dem ehemaligen Chef des MI6.- " Protecting Our Major Cities " ("Schutz unserer Großstädte") mit Timothy Lee,CISO von Los Angeles, und Geoff Brown, CISO von New York City.- "Securing Our World with Intelligence: The Future of Cybersecurity" (UnsereWelt mit Intelligence sichern: Die Zukunft der Cybersicherheit) mit AnnJohnson, Corporate Vice President für Sicherheit, Identität und Compliance beiMicrosoft.- "Building a Fusion Center at TikTok" (Aufbau eines Fusionszentrums bei TikTok)mit Andy Bonillo, Global Head of Threat Management and Incident Response beiTikTok.- "Data Privacy Exposure" (Gefährdung des Datenschutzes) mit John Grim, Leiterfür Forschung, Entwicklung und Innovation beim Verizon Threat Research