HARMAN erhält dritte Zertifizierung für Android Auto Projection (AAP) und erweitert damit die Möglichkeiten zur europaweiten Bereitstellung von Displays für vernetzte Fahrzeuge

HARMAN International, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. mit Fokus auf vernetzten Technologien für den Automobil-, Consumer- und Unternehmensmarkt, gab heute bekannt, dass der HARMAN-Standort in Lodz (Polen) als Drittanbieter-Labor (3rd Party Lab, 3PL) für Android Auto Projection (AAP)-Zertifizierungen zugelassen wurde. Damit kann HARMAN künftig Head Units zertifizieren, die von seinen Kunden in der Automobilindustrie entwickelt wurden, und so die Entwicklung und Markteinführung von Produkten vereinfachen.

Die Zertifizierung von HARMAN als 3PL in Polen stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden in ganz Europa zu bedienen, und bietet Automobilherstellern und Tier-One-Zulieferern, die in Europa ansässig sind, mehr Flexibilität und kürzere Markteinführungszeiten. Gleichzeitig werden dadurch spezifische Anforderungen und Vorschriften berücksichtigt, die gewährleisten, dass die Tests so umfassend und vollständig wie möglich sind, um die Produktverfügbarkeit zu beschleunigen. Die Fachkompetenz von HARMAN in den Bereichen Kundenerlebnis und Fahrzeugtests wird auch dazu beitragen, dass die Produkte reibungslos mit anderen Lösungen im gesamten Fahrzeug-Ökosystem funktionieren.