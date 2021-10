FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 170,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,22 Prozent. Auch in anderen Euroländern zogen die Renditen an.

Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Konjunkturbarometer des Instituts Sentix trübte sich im Oktober zum dritten Mal in Folge ein. Die Dynamik der Wirtschaftserholung verlangsame sich weiter, begründete Sentix die Entwicklung. Dies gelte nicht nur für die Eurozone, sondern auch für andere große Regionen wie die USA oder Asien. Der Erholungsprozess gerate ins Stocken, wobei unklar sei, ob es sich um eine Trendwende oder eine konjunkturelle Verlangsamung handele.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch die deutlich gestiegenen Ölpreise. Die Ölfördergruppe Opec+ wird ihre Tagesproduktion trotz Knappheit am Weltmarkt im November nur um die geplanten 400 000 Barrel (je 159 Liter) anheben. Zuvor hatten Medienberichte und Analysten-Kommentare die Möglichkeit eines höheren Anstiegs nahegelegt. Steigende Ölpreise könnten die Inflation weiter nach oben treiben und die Notenbanken unter Druck setzen, früher aus ihrer lockeren Geldpolitik auszusteigen.