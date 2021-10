Passau (ots) - Angeführt wird die Investorenrunde von der Investmentgesellschaft

Salvia GmbH



- Innovative AI-basierte Plattform ermöglicht schnelle und effektive

Monetarisierung großer Datenmengen mittels Vorhersagen sowie die

Digitalisierung von Geschäftsmodellen

- Schnell einsetzbare Datenprodukte von ONE LOGIC bereits bei zahlreichen

Blue-Chip-Unternehmen im Einsatz

- Einziges deutsches AI-Unternehmen mit Cool-Vendor-Auszeichnung von Gartner im

Jahr 2021

- ONE LOGIC nutzt Kapital für zusätzliche branchenspezifische Lösungen, die

internationale Expansion und den weiteren Aufbau des Teams



ONE LOGIC, das führende Unternehmen für AI-Software- und Data-Science-Lösungen

in Deutschland, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in zweistelliger

Millionenhöhe abgeschlossen. Angeführt wird die Investorenrunde von Salvia, der

Investmentgesellschaft von Helmut Jeggle, die zahlreiche B2B- und

Deeptech-Startups finanziell unterstützt und entwickelt. Mit dem neuen Kapital

wird ONE LOGIC seine Plattform um zusätzliche Datenprodukte erweitern, seine

Marktposition als einer der international führenden Anbieter AI-basierter

Datenprodukte ausbauen und sein Team an AI-Experten und Softwareentwicklern

erweitern.







befähigt, ihre Daten schnell und nachhaltig zu monetarisieren und ihr

Geschäftsmodell zu digitalisieren. Mit unseren AI-gestützten Datenprodukten

können wir sehr genau prognostizieren, welche Entscheidungen ein Unternehmen

treffen muss, um seine Prozess-, Vertriebs- oder Geschäftsergebnisse zu

verbessern. Mit dem neuen Kapital werden wir nun weitere Lösungen auf der

Plattform entwickeln und unser Geschäft skalieren sowie internationalisieren.

Wir freuen uns sehr, dass wir dafür mit Helmut Jeggle und Salvia einen

langfristig orientierten und erfolgreichen Unternehmensentwickler als Partner

gewinnen konnten. Gemeinsam arbeiten wir nun daran, einer der europäischen

Marktführer für AI-basierte Datenprodukte zu werden", sagt Andi Böhm, Gründer

und Geschäftsführer von ONE LOGIC.



"Nahezu alle Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit der Frage, wie sie aus

ihren gewaltigen Datenmengen mithilfe von Künstlicher Intelligenz die richtigen

Entscheidungen automatisiert treffen und echten Wert schöpfen können. Nur wenige

dieser AI-Initiativen werden am Ende tatsächlich produktiv gesetzt. Und noch

weniger Initiativen können das in der Geschwindigkeit, wie es ONE LOGIC kann.

ONE LOGIC ist dank seiner Plattform in der Lage, weit über die Aggregation und

Analyse von Daten hinauszugehen und ist damit schon jetzt einer der führenden

AI-Softwareanbieter in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Skalierung und Seite 2 ► Seite 1 von 3



"Wir haben eine technologische Plattform entwickelt, die Organisationen dazubefähigt, ihre Daten schnell und nachhaltig zu monetarisieren und ihrGeschäftsmodell zu digitalisieren. Mit unseren AI-gestützten Datenproduktenkönnen wir sehr genau prognostizieren, welche Entscheidungen ein Unternehmentreffen muss, um seine Prozess-, Vertriebs- oder Geschäftsergebnisse zuverbessern. Mit dem neuen Kapital werden wir nun weitere Lösungen auf derPlattform entwickeln und unser Geschäft skalieren sowie internationalisieren.Wir freuen uns sehr, dass wir dafür mit Helmut Jeggle und Salvia einenlangfristig orientierten und erfolgreichen Unternehmensentwickler als Partnergewinnen konnten. Gemeinsam arbeiten wir nun daran, einer der europäischenMarktführer für AI-basierte Datenprodukte zu werden", sagt Andi Böhm, Gründerund Geschäftsführer von ONE LOGIC."Nahezu alle Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit der Frage, wie sie ausihren gewaltigen Datenmengen mithilfe von Künstlicher Intelligenz die richtigenEntscheidungen automatisiert treffen und echten Wert schöpfen können. Nur wenigedieser AI-Initiativen werden am Ende tatsächlich produktiv gesetzt. Und nochweniger Initiativen können das in der Geschwindigkeit, wie es ONE LOGIC kann.ONE LOGIC ist dank seiner Plattform in der Lage, weit über die Aggregation undAnalyse von Daten hinauszugehen und ist damit schon jetzt einer der führendenAI-Softwareanbieter in Deutschland. Ich freue mich darauf, die Skalierung und