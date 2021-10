WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit leichten Abgaben geschlossen. Nachdem die heimischen Indizes am Nachmittag kurzzeitig in die Gewinnzone gefunden hatten, drehten sie angesichts einer negativen Eröffnung an der Wall Street wieder leicht ins Minus. Der ATX verlor moderate 0,11 Prozent auf 3669,47 Punkte. Für den breiter gefassten ATX-Prime ging es um 0,08 Prozent auf 1854,91 Zähler hinab.

In New York notierten alle wichtigen Indizes zuletzt klar im negativen Terrain. Der Dow Jones und der S&P-500 gaben jeweils um mehr als ein Prozent nach. Der Nasdaq Composite sackte um mehr als zwei Prozent ab. Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation.