Mary Kay Inc. schließt sich mit dem Equal Rights Trust zusammen, um Pionierforschung zu Geschlechterungleichheit in Algorithmen und künstlicher Intelligenz zu betreiben

Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Stärkung von Frauen, gab heute eine Partnerschaft mit dem Equal Rights Trust (ERT) bekannt, einer Organisation, deren Mission es ist, alle Formen von Diskriminierung zu beseitigen und sicherzustellen, dass jeder gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben kann. Der Trust wurde 2007 gegründet und arbeitet partnerschaftlich daran, die Gleichstellung durch Gesetze auf der ganzen Welt voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Mary Kay Inc. dem ERT dabei helfen, ein innovatives Forschungsgebiet zu künstlicher Intelligenz und Algorithmen durch eine geschlechtsspezifische Linse zu starten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211004005782/de/