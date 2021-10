BioAgilytix kündigt neue Partnerschaft mit CTI an

DURHAM, North Carolina, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- BioAgilytix Labs, LLC (BioAgilytix), ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf die Unterstützung von Pharma- und Biotech-Partnern in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung konzentriert, gab heute die Unterzeichnung eines formellen, weltweiten Partnerschaftsabkommens mit dem globalen Auftragsforschungsunternehmen Clinical Trial and Consulting Services (CTI) bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es sowohl BioAgilytix als auch CTI, ihren Kunden komplementäre Dienstleistungen anzubieten, um die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.

Die Allianz stärkt die Fähigkeit beider Unternehmen, ihren Kunden einen nahtlosen Full-Service in der Bioanalytik über das gesamte Spektrum des Entwicklungszyklus hinweg zu bieten

Die Allianz mit CTI ist Teil der Gesamtstrategie von BioAgilytix, die darauf abzielt, die Bandbreite der Dienstleistungen, das Fachwissen und die Agilität weiter zu verbessern, um Kunden über das gesamte Spektrum des Entwicklungszyklus hinweg zu bedienen.

„Unsere Partnerschaftsvereinbarung mit CTI festigt unsere bereits hervorragenden Beziehungen, da wir bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um ihre Kunden zu unterstützen und dazu beizutragen, dass Therapeutika schneller zu den Patienten gelangen", sagte Jim Datin, Präsident und CEO von BioAgilytix. „Ihre Kunden profitieren nun nicht nur von kürzeren Studienvorlaufzeiten durch den Zugang zu unseren Wissenschaftlerteams und zusätzlichen Laborkapazitäten, sondern wir können nun auch viele Angebote von CTI auf unseren Kundenstamm ausweiten."

„Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, was erreicht werden kann, wenn Mitglieder der medizinischen und der Forschungsgemeinschaft ihr Fachwissen bündeln", bemerkte Timothy J. Schroeder, CEO und Chairman der CTI. „Unser Team und unsere Sponsoren arbeiten an Zell- und Gentherapien und anderen komplexen Programmen mit dem Versprechen, verheerende Krankheiten zu behandeln - und sogar zu heilen. CTI steht seit Jahrzehnten an der Spitze der personalisierten Medizin, und wir freuen uns darauf, die komplexen spezialisierten Test- und Assay-Entwicklungsdienstleistungen von BioAgilytix auf unsere Sponsoren auszuweiten, um lebensverändernde medizinische Fortschritte weiter zu unterstützen."