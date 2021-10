Sachwert-Ticker: Hep räumt ab bei Financial Advisors Awards, DNL und Dr. Peters Group mit Einkaufsmitteilungen

hep: Financial Advisors Award in Nachhaltigkeitskategorie erhalten

Der Solarpark-Spezialist hep wurde bei den diesjährigen Finacial Advisors Awards in der neuen Nachhaltigkeitskategorie ausgezeichnet, Dr. Peters hat den Kauf der zweiten Fonds-Immobilie bekanntgegeben – diese und weitere News im Überblick.

Zum 19. Mal wurden kürzlich in Hamburg die Financial Advisors Awards vergeben. Die HEP Kapitalverwaltung AG konnte sich dabei über den Award in der Kategorie „Nachhaltige Sachwertanlagen“ freuen. Die Jury traf die Entscheidung nach den Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich. Hep, ein Pionier für nachhaltige Sachwertanlagen, ist seit über zehn Jahren als Anbieter von geschlossenen Investmentfonds am deutschen Kapitalmarkt erfolgreich. „Von Beginn an bestand unser Beteiligungsangebot ausschließlich aus Sachwertanlagen. Es investiert nur in Solarparks, die von hep entwickelt, gebaut und betrieben werden. Bis heute ist unser Geschäftsmodell einzigartig in Deutschland und hat sich innerhalb von zehn Jahren zu unserem Aushängeschild entwickelt“, heißt es dazu von Unternehmensseite.