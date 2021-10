Die weltweiten Klimaschutzziele werden aufgrund von immer häufiger werdenden Wetterextreme ambitionierter. Die Förderung und den Ausbau der Wasserstoff-Technologie rückt dabei langsam in den Fokus.

Neben der Verminderung des CO 2 -Ausstosses würden durch diese Technologie auch neue Arbeitsplätze geschaffen und das Potential für neue Absatzmärkte erkannt. Insbesondere Frankreich erwähnt diese Ziele explizit in seiner Wasserstoffstrategie. In Deutschland steht der grüne Wasserstoff, also die Herstellung von Wasserstoff mit erneuerbaren Energien im Vordergrund.