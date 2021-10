HIAG aktualisiert Anlagerichtlinien

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM, OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS.

Basel, 4. Oktober 2021 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat die Anlagerichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe aktualisiert. Die Anlagerichtlinien bilden die Grundlage für die Investitions- und Devestitionsentscheide der HIAG Immobilien Holding AG sowie ihrer direkt und indirekt gehaltenen Tochtergesellschaften und legen die Finanzierungsrichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe fest. Die aktualisierten Anlagerichtlinien wurden vom Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG am 4. Oktober 2021 genehmigt und treten am 5. November 2021 für alle Gesellschaften der HIAG Immobilien Gruppe in Kraft. Sie sind ab 5. Oktober 2021 07.00 Uhr auf der Website von HIAG unter dem Navigationspunkt 'Investoren/Corporate Governance/Weitere Informationen' verfügbar. (https://www.hiag.com/de/investoren/corporate-governance/weitere-inform ...)