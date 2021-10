Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Börsen schließen erneut mehrheitlich freundlich Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag überwiegend zugelegt. Damit setzten sie ihren zumeist positiven Trend aus der vergangenen Woche fort, während die wichtigsten Börsen in Westeuropa nachgaben. Verluste verbuchte zum …