Seit den Rekordhochs aus bei 464,00 US-Dollar aus Anfang August hat sich nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Rallye bei BioNTech eine Konsolidierung eingestellt, diese reichte zunächst auf die 320,00 US-Dollar abwärts, nach einer kurzen Schiebephase in diesem Bereich setzte die zweite erwartete Verkaufswelle ein und drückte das Papier nahe an den 200-Tage-Durchschnitt um 226,32 US-Dollar abwärts. Nach den Fibonacci-Reihen dürfte diese Korrektur nun vor dem Abschluss stehen, eine Trendwende könnte demnächst einsetzen und neuerliche Handelsgelegenheiten eröffnen.

Trendwende am EMA 200

Eine Stabilisierung könnte um den EMA 50 bei BioNTech noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, erste klare Anzeichen hierfür würden sich bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 254,80 US-Dollar ergeben. Das könnte infolgedessen weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 268,83 US-Dollar und darüber an rund 300,00 US-Dollar freisetzen. Endgültiges Ziel stellt der Bereich um 320,00 US-Dollar bei einer ausgedehnten Erholungsbewegung dar. Unterhalb des EMA 50 gibt es keine Diskussionen, Abschläge auf 200,00 und sogar 185,22 US-Dollar wären nahezu vorprogrammiert.