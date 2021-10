Ballard Power Systems: Jetzt wird’s eng!

Ballard Power Systems-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund fünf Prozent. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 11,49 EUR. Droht damit nun der endgültige Absturz?

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn eine wichtige Unterstützung wurde nun unterkreuzt. So fällt die Aktie heute auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag das Tief bei 11,85 EUR und wurde am 11,85X erreicht. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch bestätigt.

