Lufthansa: Das sieht richtig gut aus!

Bei der Deutschen Lufthansa geht die Konsolidierung weiter, wobei die Airline heute erneut positive Schlagzeilen macht. Nachdem zuletzt zwei Milliarden frisches Kapital eingesammelt werden konnten, mit denen die Corona-Hilfen zurückgezahlt und der Staat als Aktionäre wieder “rausgekauft” werden sollen, kommt jetzt auch das operative Geschäft wieder ins Laufen. An der Börse scheint sich diese Strategie auszuzahlen…

Denn in einem schwachen Marktumfeld heute zeigte sich die Lufthansa nahezu unverändert zum Freitagsschluss und behauptete sich damit oberhalb der Sechs-Euro-Marke. Grund dafür dürfte die Ankündigung der Lufthansa gewesen sein, im Oktober 130 zusätzliche Urlaubsflieger überwiegend nach Spanien einsetzen zu müssen. So groß ist die Nachfrage! Damit findet die Airline wohl langsam aber sicher wieder in die Erfolgsspur zurück.

Die Lufthansa arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft.

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

