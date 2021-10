Watts Water Technologies Inc. ernennt Monica Barry zum Chief Human Resources Officer

Watts Water Technologies Inc. (NYSE: WTS) meldete heute die Ernennung von Monica Barry zum Chief Human Resources Officer.

Vor ihrem Einstieg bei Watts war Monica Barry bei der Colfax Corporation tätig. Dort bekleidete sie von Februar 2020 bis September 2021 die Position des Vice President der Bereiche Talent Management und Organizational Development und war Corporate HR Business Partner. Vor ihrer Tätigkeit bei Colfax zeichnete Barry bei Johnson Matthey PLC von Juli 2015 bis Januar 2020 als Vice President für die Bereiche Global Talent, Learning & Development und Inclusion und von August 2012 bis Oktober 2015 als Vice President für den Bereich Human Resources (Gesundheitswesen) verantwortlich. Monica Barry hatte außerdem bei The Campbell Soup Company und bei der FMC Corporation Positionen im Personalmanagement inne. Sie verfügt über einen Bachelor-Abschluss der West Virginia State University und einen Abschluss als Executive Master of Business Administration der Loyola University in Maryland (beide USA).

Monica Barry wird als Leiterin der globalen Personalabteilung des Unternehmens die Nachfolge von Kenneth R. Lepage antreten. Lepage wird seine derzeitige Position als Chefsyndikus weiterführen und darüber hinaus eine neue Position als Chief Sustainability Officer des Unternehmens bekleiden.