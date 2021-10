NEW YORK (dpa-AFX) - Die angespannte Situation am Ölmarkt hat am Montag den Wall-Street-Index Dow Jones Industrial erneut unter Druck gebracht. Nach einem stabilen Handelsauftakt sackte er in die Verlustzone, während der marktbreite S&P 500 und die technologielastige Nasdaq-Börse ihre frühen Verluste ausweiteten.

Experten zufolge befinden sich die wichtigsten Weltbörsen weiter im Klammergriff von Lieferkettenproblemen in zentralen Industrien, steigenden Energiepreisen und der hohen Inflation. Dass die Ölfördergruppe Opec+ vor diesem Hintergrund und trotz der Knappheit am Weltmarkt ihre Tagesproduktion im November nicht stärker als geplant anheben will, schreckte die Anleger ab. Denn damit bleibt die Lage am Ölmarkt angespannt . Die Ölpreise, die prompt kräftig anzogen, dürften nun weiter steigen und der Inflation weiter Vorschub leisten.