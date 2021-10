Der Wochenstart im DAX lief ohne Impulse auf der Oberseite ab. Dabei war vor allem die Aktie von Adidas unter Druck.

Die Erholung am Freitag auf die Gesamtverluste der Vorwoche waren scheinbar nur ein temporäres Phänomen. Der Index startet am Morgen unter dem Freitagsschluss und zeigte damit weitere Unsicherheit an.

Andreas Bernstein skizzierte im Livestream am Morgen die ersten Indikationen für den Deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart. Dabei stand der Freitagsschluss im Fokus der Marktteilnehmer.

Der DAX startet in die neue Woche verhalten und hat die Verluste am Freitag zumindest minimieren können. Wo stehen die ersten Kurse in der Vorbörse?

Kernthema war heute am Morgen der Gaspreis. Dieser steigt immer weiter und es gibt bereits Bestrebungen von einzelnen Staaten, diesen Anstieg zumindest für den Bürger zu mindern. Spanien hat noch Tagespreise, aber Österreich möchte die Bürger individuell nach Verbrauch (bspw. über Benzinpauschale) entlasten. Ist das auch ein Modell für Deutschland?

Dabei blicken wir auf den Verlauf von Natural Gas. Der Kurs hat sich seit April verdoppelt und kennt momentan nur eine Richtung. Eine Verdopplung seit dem April ist hier ablesbar.

Davon profitieren natürlich auch Firmen, insbesondere in Russland und im Detail die Aktien Lukoil und natürlich Gazprom. Beide stellen wir hier am Morgen entsprechend mit Chartbild vor, welches neue Jahreshochs markiert.

Mit unserem Händler Roland sprachen wir zum Mittag über den allgemeinen Zustand des Marktes und spannende Einzelstorys:

Der DAX startete damit sehr volatil in die neue Woche und hatte wenig später die 15.000 auf der Unterseite im Blick. Könnte dort schon eine Bodenbildungsphase vollzogen werden? Dazu blicken wir auf den Tageschart und die Volatilität, die man am VDAX-new ablesen kann.

Mit unserem Händler Roland werden entsprechende Szenarien besprochen.

Für Evergrande gibt es auch weitere Szenarien, die der Markt mit Spannung erwartet. Die Aktie wurde vom Handel ausgesetzt, laut Medienberichten aus China könnte etwas "großes" anstehen.

Tagesverlierer im DAX war bereits am Morgen die Adidas. Das Unternehmen leidet, wie auch der Konkurrent Nike bereits berichtete, unter Lieferengpässen und Produktionsausfällen. Zudem wurde das Kursziel heute von einem Analysehaus herabgesetzt. Mehr als drei Prozent schwächer notiert der Wert damit am Ende des DAX-Rankings.

Weiterer Sektor im Interview war heute der Genussmittelbereich, den Coca Cola und Pepsi repräsentieren. Dort werden morgen Quartalszahlen vermeldet. Ist schon der Druck über die Rohstoffpreise zu spüren? Beide Aktienkurse analysierten wir in diesem Gespräch.

Für den DAX gab es bis zum Mittag eine kleinere Erholung, die jedoch um den Schlusskurs vom Freitag immer wieder gedeckelt wurde. Dies hielt bis in den späten Nachmittag hin an, bevor der Markt sehr dynamisch Druck zur Unterseite generierte.

Die Handelsspanne zwischen 15.100 und 15.175 Punkten wurden verlassen und Kurs auf die Tagestiefs genommen. Tatsächlich ist dabei genau das Tief aus Mitte September angelaufen worden. Nur eine geringe Erholung war noch vor dem XETRA-Ende zu verzeichnen.

Die Volatilität stieg dabei zum Wochenstand nicht an. Weniger als 150 Punkte betrug der Abstand zwischen Hoch- und Tiefpunkt. Folgende Tagesparametern wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 15.061,86 Tageshoch 15.175,25 Tagestief 15.018,17 Vortageskurs 15.156,44 Schlusskurs 15.038,21

Vor allem die Nasdaq geriet am Nachmittag unter Druck. Diesen Auslöser sieht man im Intraday-Verlauf hier deutlich:

Welche Bewegungen gab es bei den DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Heute waren die Energiewerte wieder gefragt. Eine RWE führte die DAX-Rankingliste an und auch eine E.ON konnte zulegen. Dagegen war eine Siemens Energy überhaupt nicht gefragt.

Über einen der Tagesverlierer sprachen wir bereits am Morgen, die Adidas-Aktie. Abstufungen und weitere Probleme bei den Lieferketten belasten den Aktienkurs und zeigen auf, wie anfällig auch Konsumwerte aktuell für Korrekturen sind. berufen wurde sich vor allem auf die Studie der Bank of America und die Abstufung von "Neutral" auf "Underperform" heute.

Ebenfalls schwach war Delivery Hero. Der Einstieg beim Rivalen Gorillas könnte sich zu einer Kostenfalle entwickeln, munkelte am am Markt. Damit steuert die Aktie wieder auf die breite Unterstützung bei rund 100 Euro zu, die im letzten Quartal technisch gehalten hatte.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Spannender Pullback im Tageschart

Der Pullback heute geschah auf die runde Marke von 15.000 Punkten oder zumindest in dessen Reichweite hinein. Mit dem Anlaufen an das Tief aus Mitte September sind wir dem Tief vom Freitag sehr nah, was den Index dann technisch von der nächsten Unterstützung um 14.800 Punkte abtrennt. Hält dieser skizzierte Bereich?

Darauf gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange mit einem Livestream ausführlich ein. Freuen Sie sich auch auf das Interview mit Ingmar Königshofen gegen Mittag auf dem gleichen Kanal.

