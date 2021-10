AIXTRON: Das hat gesessen!

Regelrecht bluten müssen heute AIXTRON-Aktionäre. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund vier Prozent. Damit können Sie die Anteilsscheine jetzt schon für 20,41 EUR kaufen. Drohen jetzt weitere Abschläge oder bringen die nächsten Tage die Wende?

Kursverlauf von AIXTRON der letzten drei Monate.

Das große Bild hat sich angesichts dieses Rücksetzers verschlimmert. Da heute ein weiteres Sicherheitsnetz durchtrennt wird. So rutscht die Aktie heute auf ein neues Mehrwochentief. Bisher lag das Tief bei 21,07 EUR und wurde am 21,07X erreicht. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

Für die übergeordnete Perspektive wird häufig der gleitende Durchschnitt 200 bei derzeit 20,61 EUR analysiert. Die große Bild ist demnach eingetrübt, denn es gelten langfristige Abwärtstrends. Für mittelfristig orientierte Anleger stehen die Vorzeichen schlecht, da die Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie liegt.

